Weiteren Rückenwind erhielt die Mercedes-Benz-Aktie durch einen vorläufigen Cashflow-Bericht vom Freitag, dem 2. Februar 2024, in einem weiterhin positiven Branchenumfeld. Der Autobauer überraschte mit einem hohen Zufluss an freien Barmitteln. Nach vorläufigen Berechnungen stieg der Free-Cashflow im vergangenen Jahr auf 11,3 Milliarden Euro. Diese Entwicklung ist erfreulich, denn sie untermauert die hohe Dividendenrendite von Mercedes-Benz. Mit seiner Gewinnbeteiligung gilt der Autobauer als einer der renditestärksten im Dax. Im Mai 2023 wurde für das abgelaufene Geschäftsjahr eine Dividende von 5,20 Euro ausgeschüttet, was auf aktuellem Niveau einer Rendite von rund acht Prozent entspricht. Weitere Zahlen werden in drei Wochen erwartet, wenn der Autobauer seine Jahreszahlen veröffentlichen will.

Der Aktienkurs der Mercedes-Benz Group hat sich nach dem scharfen Einbruch aufgrund der aufkommenden Coronapandemie wieder auf höherem Niveau etabliert. Notierte das Papier im Tief am 19. März 2020 noch bei 17,45 Euro, hat der Kursverlauf ab Mitte April 2021 wieder das Vorkrisenniveau erreicht. Um die Verhältnismäßigkeit zu betrachten, wurde das All Time High am 7. Mai 1998 bei 92,11 Euro markiert. Die Hochs in der aktuellen Seitwärtsphase bei rund 76 Euro reichen noch lange nicht an das All Time High heran. Ab Mitte April 2021 mündet der Kursverlauf in eine Seitwärtsphase, die vom Widerstand bei 75,89 Euro und der Unterstützung bei 50,81 Euro eingefasst wird. Blendet man das Doppeltief vom 4. Juli 2022 bis 10. Oktober 2022 aus, hat sich eine gewichtige Unterstützung am Level von 56,57 Euro herauskristallisiert. Auf Basis dieses Levels führte der Kursverlauf in einer W-Formation zum Widerstand bei 64,50 Euro. Mit erwarteten KGVs in den Jahren 2023 bis 2026 in der Spanne zwischen 4,81 und 5,43 scheint das aktuelle Kursniveau abgesichert bis ausbaufähig zu sein. Ähnliche Niveaus sind auch bei BMW und Volkswagen zu beobachten.

Mercedes-Benz Group AG (Tageschart in Euro) Tendenz: