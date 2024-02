Bislang ignorieren die US-Aktienmärkte die Aussagen der Fed - während die Devisenmärkte mit Dollar-Stärke und die Anleihemärkte mit Renditenanstiegen darauf stark reagieren. Die Börsengeschichte aber zeigt, dass Anleihemärkte und Devisenmärkte zuverlässiger sind beim Bepreisen kommender Entwicklungen sind als die Aktienmärkte. Denn die Fed heute Nacht einmal mehr in Gestalt von Jerome Powell klar gemacht, dass im März die Zinsen noch nicht sinken dürften, sondern frühestens im Sommer - bei dann vermutlich drei Senkungen insgesamt in diesem Jahr. Die Wall Street aber erwartet immer noch mindestens fünf Senkungen - und ignoriert damit weiter die Aussagen der US-Notenbank. Gleichzeitig ist die Stimmung extrem euphorisch - eine Korrektur in dieser Woche wäre daher nicht wirklich erstaunlich..

Hinweise aus Video:

1. Zinsen: Powell betont, dass Fed verfrühte Senkung vermeiden will

2. S&P 500: Die Börse wackelte, aber sie fiel (noch) nicht

Das Video "Aktienmärkte ignorieren Fed-Aussagen zu Zinsen - wie lange noch?" sehen Sie hier..