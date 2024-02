Der US-amerikanische Ölkonzern legte am Freitag (02. Februar) die Finanzergebnisse für das 4. Quartal vor. Während die Umsatzentwicklung im Dezember-Quartal für einigermaßen Ernüchterung sorgte, wusste Exxon Mobil auf der Ergebnisseite durchaus zu gefallen.

Unterm Strich vermochten es die Q4-Daten aber nicht, der Aktie „Beine zu machen“. Ein markanter Widerstand entpuppt sich in der aktuellen Situation darüber hinaus als veritabler Spielverderber.

Schauen wir uns einmal ein paar Eckdaten aus dem abgelaufenen Quartal an. Exxon Mobil gab den Umsatz im aktuellen Berichtszeitraum mit 84,34 Mrd. US-Dollar an, nach 95,43 Mrd. US-Dollar im 4. Quartal 2022. Der Markt hätte beim Umsatz gern etwas mehr als 85 Mrd. US-Dollar gesehen. Unterm Strich verdiente Exxon Mobil 7,63 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 1,91 US-Dollar), nach 12,75 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 3,09 Mrd. US-Dollar) im entsprechenden Vorjahresquartal. Trotz des Rückgangs fiel der Gewinn besser aus, als im Vorfeld erwartet wurde.

Der obere Chart verdeutlicht die spannende Konstellation. Exxon Mobil scheiterte zum wiederholten Mal am Widerstand von 105 US-Dollar. Dieser baute seine Relevanz aus. Auf der Unterseite drohen nun weitere Abgaben. Mögliche Bewegungsziele stellen die Kursbereiche von 100 US-Dollar und 98 US-Dollar dar. Aber auch ein erneutes Anlaufen des markanten Januar-Tiefs bei 95,7 US-Dollar ist nicht auszuschließen.