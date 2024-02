Die Aktie des US-amerikanischen Ölkonzerns Chevron setzte zuletzt ihre Erholung fort. Nicht zuletzt die aktuellen Zahlen für das 4. Quartal und die Bekanntgabe, die Quartalsdividende erhöhen zu wollen, stütz(t)en die Aktie.

Aus charttechnischer Sicht stehen der Chevron-Aktie interessante Handelstage ins Haus. Eine erste Hürde konnte die Aktie bereits überwinden. Nun wartet die nächste.

Schauen wir uns einmal ein paar Eckdaten aus dem abgelaufenen Quartal an. Chevron gab den Umsatz im aktuellen Berichtszeitraum mit 47,180 Mrd. US-Dollar an, nach 56,473 Mrd. US-Dollar im 4. Quartal 2022. Unterm Strich verdiente Chevron 2,259 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 1,22 US-Dollar), nach 6,353 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 3,33 US-Dollar) im entsprechenden Vorjahresquartal. Trotz des Rückgangs fiel der Gewinn besser aus, als im Vorfeld erwartet wurde.

Chevron gab zudem bekannt, die Quartalsdividende um 8 Prozent auf nunmehr 1,63 US-Dollar erhöhen zu wollen.

Die Zahlen und natürlich die Anhebung der Quartalsdividende wurden wohlwollend vom Markt aufgenommen. Die Aktie setzte ihre bereits zuvor eingeleitete Erholung fort. Der Vorstoß der Aktie über die 150 US-Dollar löste ein neues Kaufsignal aus. Damit ist der Weg in Richtung 154+ US-Dollar / 156+ US-Dollar frei. Dieser Widerstandsbereich ist von zentraler Bedeutung, wird er aktuell doch von der 200-Tage-Linie verstärkt.

Kurzum. Chevron muss es in den nächsten Tagen gelingen, das Aufwärtsmomentum hochzuhalten. Ein Sprung über die Zone 154+ US-Dollar / 156+ US-Dollar käme einer Weichenstellung gleich. Zudem würde sich in diesem Fall der Aktie weiteres Aufwärtspotential in Richtung 160 US-Dollar oder gar in Richtung 164 US-Dollar eröffnen. Rücksetzer sollten in der aktuellen Situation im besten Fall auf 150 US-Dollar begrenzt bleiben.