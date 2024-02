Die Aktie des kanadischen Goldproduzenten Barrick Gold steht seit geraumer Zeit massiv unter Druck. Mit dem Jahreswechsel kippten zunächst Stimmung und schließlich der Aktienkurs. Vorstöße auf der Oberseite oder Erholungsversuche waren seitdem Mangelware.

Nicht zuletzt die Mitte Januar veröffentlichten Produktionseckdaten für das 4. Quartal befeuerten den Abverkauf. In der kommenden Handelswoche (genauer gesagt am 14. Februar) steht die Veröffentlichung der Finanzergebnisse für das 4. Quartal 2023 an. In der aktuell schwierigen Gemengelage dürfte der Markt ganz genau hinsehen…

Die Luft ist raus. Der Goldpreis konsolidiert und sollte es unter die 2.000 US-Dollar gehen, dann könnte neuer Schwung in die Konsolidierung kommen und aus ihr eine handfeste Korrektur erwachsen. Der schwache Goldpreis schlägt sich auch auf die Aktienkurse der Goldproduzenten nieder. Die aktuelle Kursschwäche hat Barrick Gold nicht exklusive. Die überwiegende Mehrheit der Produzentenaktien konsolidiert oder korrigiert.

Der obere Chart verdeutlicht zudem, dass es für Barrick Gold noch eine Kursetage tiefer gehen könnte. Nach dem Verlust der wichtigen Unterstützungen um 16,6 US-Dollar und 16 US-Dollar gerät zunehmend die wichtige Zone um 15 US-Dollar in den Fokus. Ein Rücksetzer unter die 15 US-Dollar könnte wiederum die Weichen für einen erneuten Test des Kursbereiches 14 US-Dollar / 13,8 US-Dollar (akt. 52-Wochen-Tief) stellen.

Kurzum. Wenige Tage vor der Veröffentlichung der Finanzergebnisse für das 4. Quartal sucht Barrick Gold nach einem tragfähigen Boden. Die Chancen, diesen im Bereich von 15 US-Dollar zu finden, sind zwar da, doch die Vehemenz des Rücksetzers mahnt zur Vorsicht. Somit ist auch eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 14 US-Dollar / 13,8 US-Dollar nicht auszuschließen. Etwaige Erholungsversuche erlangen aus charttechnischer Sicht erst Relevanz, sollten sie Barrick Gold über die 16,6 US-Dollar zurückführen.