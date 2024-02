Fed-Chef Powell in der Falle: Schulden und Zinsen!

Angsichts der massiven Schulden der USA und den damit verbundenen immer weiter steigenden Kosten müsste die US-Notenbank Fed die Zinsen eigentlich zeitnah senken - aber die starken US-Konjunkurdaten mit den stark inflationären Komponenten (Löhne bei den Arbeitsmarktdaten am Freitag, bezahlte Preise heute beim ISM Service) dürften Powell und Co dazu zwingen, die Füsse noch länger still zu halten. Renditen und Dollar steigen weiter, weil die Aussicht auf eine erste Senkung der Zinsen zeitlich immer weiter nach hinten rutscht. Aber vor allem die Rally bei Nvidia nach einer Aufstufung durch Goldman Sachs läßt die US-Aktienmärkte heute nur leicht fallen. Daher werden die am Dienstag in einer Woche veröffentlichten Daten zur US-Inflation zentral: sollte sich in diesen Daten der Trend zu wieder steigenden Preisen bestätigen, droht der derzeitigen Euphorie Ungemach..

