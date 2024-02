Die robuste Entwicklung der Aktienmärkte insbesondere in den USA färbt auch Europa ab, das macht derzeit den Euro Bund-Future für Investoren unattraktiv. Sollte nun der Bereich von 133,36 Euro per Tagesschlusskurs gebrochen werden, müssten weitere Abschläge auf 132,17 und darunter 131,29 Euro und somit das 38,2 % Fibonacci-Retracement einkalkuliert werden. Entsprechend würde sich ein derartiges Szenario für den Aufbau von neuerlichen Short-Positionen anbieten. In ruhigeres Fahrwasser dürfte der BuFu dagegen erst oberhalb bei von 136,75 Euro zurückkehren, in diesem Fall bestünde die Chance auf einen Tester Jahreshochs bei 138,84 Euro.

Euro Bund-Future (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Unter der Horizontalunterstützung von 133,36 Euro würden sich die Anzeichen auf weitere Abschläge auf 131,29 Euro beim Euro Bund-Future verdichten und würden für ein Short-Investment herhalten. In diesem Fall könnte dann beispielshalber das Open End Turbo Short Zertifikat WKN VM7YFW ausgestattet mit einem Hebel von 42,5 zum Einsatz kommen, Ziel des Scheins läge rechnerisch bei 5,76 Euro. Eine Verlustbegrenzung angesetzt um 134,10 Euro ergibt im Schein einen Stopp-Kurs von 2,95 Euro. Daraus resultierend würde sich ein sehr vorteilhaftes CRV von 13,1 zu 1 ergeben. Als Anlagehorizont sind nur wenige Tage bis Wochen anzunehmen.