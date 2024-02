Trotz der schwierigen Wirtschaftslage hat Daimler-Truck mehr Fahrzeuge verkauft. Während der Konzern auf seinem größten und lukrativsten Markt in Nordamerika vier Prozent mehr verkaufte, ging der Absatz bei der in Europa und Südamerika vertretenen Marke Mercedes-Benz um fünf Prozent zurück. In Asien verzeichneten die Schwaben ein Plus von drei Prozent. In der vergleichsweise kleinen Bussparte setzte Daimler Truck neun Prozent mehr Fahrzeuge ab. Genauere Finanzkennzahlen für das abgelaufene Jahr wird Daimler Truck am Tag der Jahrespressekonferenz an 1. März veröffentlichen und die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2024 vorstellen.

Technisch ist die Aktie zwischen 28,00 und 34,31 Euro auf der Oberseite festgefahren, allerdings zeigt die Kursentwicklung seit August letzten Jahres eine potenziell inverse SKS-Formation, deren Nackenlinie sich an der oberen Barriere orientiert und einen erfolgreichen Ausbruch in der jüngeren Vergangenheit zu verhindern wusste.