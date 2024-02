Zinsen, US-Wirtschaft, Aktienmärkte: Massive Widersprüche!

Ob die Frage der Zinsen, die Frage, wie stark die US-Wirtschaft wirklich ist - oder die Tatsache, dass in diesem angeblichen Bullenmarkt der US-Aktienmärkte die meisten Aktien fallen: die Widersprüche nehmen immer stärker zu! Und so könnte folgendes Szenario eintreten: die US-Wirtschaft ist tatsächlich viel schwächer als die offiziellen Zahlen zeigen - aber die Fed dürfte angesichts der vermeintlichen Stärke der US-Konjunktur die Zinsen deutlich weniger senken als die Märkte erwarten (in der zweiten Jahreshälfte ist das Zeitfenster dafür wohl bereits geschlossen aufgrund der US-Wahlen). Und was passiert, wenn die Siegesserie der Big Tech-Aktien reißt - wie zuletzt vor allem bei Tesla, aber auch bei Apple und Google zu sehen? Und was passiert, wenn die US-Wirtschaft doch in eine Rezession fällt mit den exzessiven Schulden der USA?

