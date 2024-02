Die letzte große Aufwärtsbewegung beim Mais-Future erfolgte im Zeitraum zwischen Mai 2020 und April 2022, bei 677 US-Cents war vorläufig Schluss mit den steigenden Notierungen. Anschließend schlug der Agrarrohstoff in einen Abwärtstrend ein und korrigierte die vorausgegangene Rallye in den Bereich der Verlaufshochs aus Sommer 2021 und damit direkt an das 38,2 % Fibonacci-Retracement. Solche Niveaus sorgen häufig für Trendwechsel, was auch hier der Fall sein könnte, sofern sich Bullen aus ihrer Deckung trauen und den Future stabilisieren. Vorläufig ist aber noch eine intakte Abwärtstendenz zu erkennen, die wiederum auf der Short-Seite gewisse Möglichkeiten einräumt.

Tiefster Stand seit Ende 2021