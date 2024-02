Aktienmärkte hoffen dass Fed Zinsen wegen Bankenkrise senkt!

Es ist eigentlich absurd: die Aktienmärkte hoffen nun, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen doch schon bald senken muß wegen der neuen Bankenkrise! Das wurde gestern spätabends sichtbar: Moody´s stufte die New York Community Bancorp (NYCB) auf Junk ab - und die US-Futures schossen nach oben. Die schräge Logik: Hauptsache die Zinsen gehen runter, auch wenn der Anlaß dafür ein echtes Problem ist (Krise bei US- Gewerbeimmobilien). Das zeigt, wie wichtig die Frage der Zinsen für die Aktienmärkte ist, nachdem eine Senkung der Fed im März nach den zuletzt sehr starken US-Konjunkturdaten (Arbeitsmarktbericht, ISM Index) wohl vom Tisch zu sein scheint und die inflationären Treiber (Löhne etc.) wieder zunehmen. Schlechte Nachrichten zur neuen Bankenkrise (eiegntlich ist da ja die Fortsetzung der alten aus dem Frühjar 2023) sind also gute Nachrichten für Aktienmärkte..

Hinweise aus Video:

1. Bankenkrise 2.0: Moody´s stuft New York Community Bancorp auf Junk ab

2. Energieintensive Industrieproduktion sinkt in nur einem Monat um 5,8%

