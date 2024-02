Die Aktien der Bank fallen im vorbörslichen US-Handel um weitere zehn Prozent, nachdem sie am Dienstag bei 4,20 US-Dollar geschlossen hatten, dem niedrigsten Stand seit 1997. Der Index der US-Regionalbanken ist in den vergangenen fünf Handelstagen um etwa neun Prozent gefallen.

Die seit langem bestehenden Befürchtungen, dass ein Einbruch bei den Werten von Gewerbeimmobilien den regionalen US-Banken schaden könnte, haben sich in den letzten Tagen zunehmend verstärkt. Kreditgeber von Frankfurt bis Tokio signalisieren Anspannungen in ihren eigenen Portfolios.

Nach jahrzehntelangem Wachstum, das durch niedrige Zinssätze und günstige Kredite begünstigt wurde, ist der gewerbliche Immobilienmarkt gegen eine Wand gefahren. Die Bewertungen von Büro- und Einzelhandelsimmobilien sinken seit der Pandemie. Die Bemühungen der US-Notenbank Federal Reserve, die Inflation durch Zinserhöhungen zu bekämpfen, haben der kreditabhängigen Branche ebenfalls geschadet.

US-Banken halten etwa 2,7 Billionen US-Dollar an gewerblichen Immobilienkrediten. Der Großteil davon, etwa 80 Prozent, entfällt nach Angaben der Wirtschaftsexperten von Goldman Sachs auf kleinere, regionale Banken, also diejenigen, die von der US-Regierung nicht als "zu groß zum Scheitern" eingestuft werden.

Ein Großteil dieser Schulden wird demnächst fällig und in einem unruhigen Markt könnten die regionalen US-Banken Probleme haben, diese Kredite einzutreiben. Nach Angaben des Datenunternehmens Trepp werden bis Ende 2027 mehr als 2,2 Billionen US-Dollar fällig.

Fed-Chef Jerome Powell sprach das Thema auch während eines Auftritts in der CBS-Sendung "60 Minutes" an. "Es gibt einige kleinere und regionale Banken mit konzentrierten Engagements in diesen Bereichen, die herausgefordert sind. Es scheint ein Problem zu sein, an dem wir noch jahrelang arbeiten werden. Es ist ein beträchtliches Problem. Es scheint nicht die Art von Dingen zu haben, die wir in der Vergangenheit manchmal gesehen haben, zum Beispiel bei der globalen Finanzkrise", zitiert CNN Business Powell.

Und weiter: "Es wird einige Banken geben, die deswegen geschlossen oder fusioniert werden müssen. Ich vermute, dass es sich dabei größtenteils um kleinere Banken handeln wird."

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion

Tipp aus der Redaktion Das Jahr 2023 war ohne Zweifel von Big-Tech geprägt. Die Glorreichen Sieben haben mit ihrer beeindruckenden Performance nicht nur den S&P 500, sondern auch den Das Jahr 2023 war ohne Zweifel von Big-Tech geprägt. Die Glorreichen Sieben haben mit ihrer beeindruckenden Performance nicht nur den S&P 500, sondern auch den Nasdaq 100 zu neuen Jahreshochs geführt. Doch wie wird das Jahr 2024 aussehen? Stefan Klotter gibt Ihnen einen exklusiven Einblick, in welche Branchen, Sektoren und Assets Sie im Jahr 2024 investieren sollten, um eine satte Rendite zu erzielen. Sichern Sie sich jetzt hier den kostenlosen Report