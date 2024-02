goldinvest.de Brixton Metals - Ivanhoe Electric meldet vielversprechende Ergebnisse 40 Mio. US-Dollar muss die von Bergbaulegende Robert Friedman geführte Ivanhoe Electric (NYSE American: IE) in die Exploration investieren und insgesamt 4,5 Mio. US-Dollar an den kanadischen Explorer Brixton Metals (WKN A114WV / TSXV BBB) zahlen, um sich einen Anteil von bis zu 75% am Hog Heaven-Projekt in Montana zu sichern.