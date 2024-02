Silber prallt an Unterstützung nach oben ab Am Vortag hieß es im Insight: "Silber könnte nun am Boden um 22,00 Dollar wieder nach oben abprallen und Kurs auf den 50er- und 200er-EMA als erstem Widerstand um 23 Dollar nehmen. Geht es weiter höher, wäre mit einem Hochlauf bis zur Ichimoku-Wolke …