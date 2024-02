Den letzten markanten Höhepunkt markierte Oracle bei 127,54 US-Dollar in der zweiten Jahreshälfte 2023, nach einem Doppelhoch in diesem Bereich erfolgte eine regelkonforme Pullbackbewegung zurück auf das runde Niveau von 100,00 US-Dollar. Nach einer Stabilisierung gegen Ende letzten Jahres in diesem Bereich gelang es zu Beginn von 2024 den zurückliegenden Abwärtstrend zu überwinden und damit ein mustergültiges Kaufsignal zu etablieren. Das macht den Wert nun sehr interessant für kurzzeitige Long-Positionen, solange die Rallye in den USA anhält.

Rekordstände erneut im Visier