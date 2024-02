S&P 500: Wall Street will 5000 sehen - fürchterlich bullisch!

Die Wall Street will unbeding die 5000er-Marke im US-Leitindex S&P 500 sehen - das gäbe tolle Schlagzeilen und würde noch mehr Kleinanleger in die überteuerten US-Tech-Aktien treiben! Dabei entkoppeln sich die US-Aktienmärkte immer mehr von den Zinsen: normalerweise laufen S&P 500 und die Zinssenkungserwartungen parallel - diesmal aber ist alles anders! Die Zinserwartungen fallen, aber die großen US-Indizes steigen munter weiter. All das kombiniert mit einer schwachen Marktbreite - die meisten Aktien an der Wall Street machen die Rally nicht mit. Also alles fürchterlich bullisch - Zinsen spielen scheinbar keine Rolle mehr, die Bankenkrise ist zu einem Rally-Motiv pervertiert (weil die Fed dann wohl oder übel die Zinsen senken müßte)..

Hinweise aus Video: