Elliott Wellen Analyse DAX fällt wieder in Seitwärtsbewegung zurück Die kurze Einschätzung der Lage Der DAX konnte seinen Ausflug zu einem neuen Allzeithoch nicht für einen Ausbruch nutzen und hat sich erneut in die Seitwärtsbewegung zurückfallen lassen. Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten …