China ist tief in der Deflation, während der große Macht-Konkurrent USA derzeit in einem Rausch ist: das gilt für Aktien, vor allem aber für die massiven Schulden, die dafür sorgen, dass die US-Wirtschaft besser dazustehen scheint als die Wirtschaften in Europa und China. Während also das vermeintlich aufstrebende Reich der Mitte nun an seine Grenzen gelangt ist (schon wegen seiner Demografie), werden die Dinge in Amerika immer exzessiver: Es ist vor allem die amerikanische KI-Euphorie, die keine Grenzen zu haben scheint und die US-Aktien-Indizes fast täglich auf neue Allzeithochs bringt. Das alles vor dem Hintergrund, dass die Zinsen wohl länger hoch bleiben und damit für das amerikanische Schuldengebilde immer gefährlicher werden: die Zinsen sind die Zeitbombe innerhalb der exzessiven US-Verschuldung!

Hinweise aus Video:

1. China-Deflation: Verbraucherpreise -0,8% – größtes Minus seit 2009

2. Zinsen bald senken? Daten sprechen laut EZB-Schnabel dagegen

Das Video "China in der Deflation, USA im Aktien- und Schulden-Rausch!" sehen Sie hier..