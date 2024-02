Dies verdeutlicht die anhaltende Nachfrage wohlhabender Kunden nach Luxusgütern trotz wirtschaftlicher Herausforderungen. Der Umsatz von Hermès für das Quartal erreichte 3,36 Milliarden Euro, übertrifft damit die Markterwartungen und führte zur Ankündigung einer Sonderdividende von zehn Euro pro Aktie. Das Unternehmen plant zudem, seinen weltweit über 22.000 Mitarbeitern eine Prämie von 4.000 Euro zu zahlen. Die Aktie zieht an:

Der Betriebsgewinn für das gesamte Jahr ist auf beeindruckende 5,65 Milliarden Euro gestiegen, was die Schätzungen der Analysten übertraf. Laut Axel Dumas, dem Vorstandsvorsitzenden von Hermès, ist eine weltweite Preiserhöhung von acht bis neun Prozent geplant, nachdem im Vorjahr die Preise bereits um etwa sieben Prozent, ausgenommen in den USA und Japan, angehoben wurden.

Der Hersteller der Birkin-Taschen verzeichnet in allen Regionen starkes Wachstum, insbesondere in China, wo Hermès eine "dynamische" Entwicklung erlebt, trotz eines Rückgangs der Besucherzahlen in den Einkaufszentren, wie Dumas berichtet.

Analyst Luca Solca von Bernstein lobt die "solide Übererfüllung" der Ergebnisse und bestätigt die starke Markendynamik von Hermès. Der für das laufende Jahr prognostizierte Gewinn je Aktie liegt bei über 40 Euro. Der aktuelle Aktienkurs liegt jedoch bereits über dem mittleren Kursziel der Analysten.

Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,46 % und einem Kurs von 2.178EUR auf Tradegate (09. Februar 2024, 10:18 Uhr) gehandelt.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Zentralredaktion

