Bitcoin-Halving ist ein wiederkehrendes Ereignis, das erhebliche Auswirkungen auf den Kryptomarkt haben kann. Bitcoins entstehen durch einen Prozess namens Mining, bei dem Computernetzwerke komplexe kryptografische Probleme lösen und als Belohnung neue Bitcoins erhalten. Etwa alle vier Jahre wird diese Belohnung halbiert, was im Bitcoin-Algorithmus festgelegt ist. Die Halbierung der Belohnung führt dazu, dass immer weniger neue Bitcoins erzeugt werden. Dieser Rückgang der neu geschaffenen Bitcoins kann zu einer Verknappung des Angebots führen und potenziell den Preis von Bitcoins in die Höhe treiben.

BTC zu USD wird aktuell mit einem Plus von +4,83 % und einem Kurs von 46.853$ gehandelt.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion

