Das US-amerikanischen Streaming- und Royalty-Unternehmen Royal Gold wird am kommenden Mittwoch (14. Februar) über die Finanzergebnisse für das 4. Quartal 2023 und somit über das Gesamtjahr 2023 berichten. Mit Blick auf die aktuelle Konstellation sollten Enttäuschungen bei den Zahlen tunlichst ausbleiben. Die Aktie musste zuletzt eine wichtige Unterstützung aufgeben und geriet daraufhin unter Druck.

Rückblick. Unsere letzte Kommentierung zu Royal Gold überschrieben wir am 31. Januar mit „Nun gilt es!“. Damals hieß es unter anderem „[…] In den letzten Wochen bewegte sich die Aktie seitwärts. Die Begrenzungen bei 125 US-Dollar auf der Oberseite sowie 115 US-Dollar auf der Unterseite erwiesen sich als „zuverlässig“. Aktuell steht allerdings die Unterseite dieser Range im Fokus. Und das dürfte dem einen oder anderen die Schweißperlen auf die Stirn treiben. Die Aufgabenstellung ist aus charttechnischer Sicht klar definiert: Royal Gold sollte tunlichst Ausflüge unter die 115 US-Dollar vermeiden. Kommt es dennoch dazu, ist Obacht geboten. In diesem Fall könnte es zu weiteren Abgaben in Richtung 107 US-Dollar bzw. 105 US-Dollar kommen. Mit Blick auf die Oberseite gilt: Ein Ausbruch über die 125 US-Dollar würde der Aktie Aufwärtspotential in Richtung 130+ US-Dollar eröffnen. […]“.

Das Chartbild trübte sich in den letzten Handelstagen weiter ein. Die aktuelle Gemengelage fordert ihren Tribut. Nicht nur die Produzentenaktien leiden unter den rückläufigen Gold- und Silberpreisen. Auch die Streaming- und Royalty-Unternehmen können sich den Entwicklungen nicht entziehen.

Für Royal Gold ging es zuletzt unter die eminent wichtige Unterstützung von 115 US-Dollar. Aufgrund der Relevanz dieser Zone schmerzt deren Verlust. Auch der mittelfristige Aufwärtstrend (rot dargestellt) ist damit erst einmal passé. Gleichzeit drückt die 200-Tage-Linie von oben. Aus charttechnischer Sicht sieht das Ganze nicht besonders vielversprechend aus. Die Hoffnungen ruhen nun auf der Zone 107 US-Dollar / 105 US-Dollar. Auch das markante Tief von Anfang Oktober 2023, das damals bei 102 US-Dollar ausgebildet wurde, könnte noch einmal angelaufen werden.

Die Zahlen am 14. Februar müssen überzeugen. Einen Tag später - am 15. Februar - findet der Conference Call statt.

Kurzum. Die Luft ist raus. Die Korrektur bei Gold und Silber belastet. Das Chartbild trübte weiter ein. Nun muss es für Royal Gold zumindest darum gehen, das markante Oktober-Tief zu verteidigen. Ein Rücksetzer unter die 102 US-Dollar würde eine Neubewertung notwendig machen. Im besten Fall gibt es positive Impulse durch die anstehenden Quartalszahlen… Die Anfang Januar vorgelegten Eckdaten zu Verkaufsmengen etc. im 4. Quartal wurden ja durchaus wohlwollend aufgenommen….