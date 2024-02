Übergeordnet hält sich der Soja-Future seit nunmehr 2002 in einem intakten Aufwärtstrend auf, innerhalb dessen konnte der Agrarrohstoff bis Sommer 2022 auf ein Verlaufshoch von 1.784 US-Cents zulegen. An dieser Stelle begann anschließend eine volatile Seitwärtsbewegung, die noch im Rahmen einer gewöhnlichen Konsolidierung zu bewerten ist. Hierbei wird der Soja-Future auf der Unterseite von der Horizontalunterstützung verlaufend zwischen 1.181 und 1.256 US-Cents gestützt. Zeitgleich mehren sich allerdings die Anzeichen auf eine Verkaufsformation, die in Gestalt eines Doppeltops daher kommen könnte. Aktuell notiert der Future an der für einen erfolgreichen Abschluss des Doppelhochs ausschlaggebenden Triggermarke von 1.181 US-Cents und droht diese in den kommenden Tagen zu unterschreiten.

An der Absturzkante