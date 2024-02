Das fusionierte Unternehmen wäre der drittgrößte Öl- und Gasproduzent im Permian-Becken, dem wichtigsten Ölfeld der USA, das sich zwischen Westtexas und New Mexico erstreckt. Seine Öl- und Gasproduktion würde dennoch weiterhin unter der von Exxon Mobil und Chevron liegen, die kürzlich beide Übernahmen angekündigt haben.

"Dies ist eine gute Gelegenheit, da sich die Felder überschneiden und gut zusammenpassen", sagte Dan Pickering, Chief Investment Officer von Pickering Energy Partners. Das fusionierte Unternehmen würde Pioneer Natural Resources, das von Exxon übernommen wird, als führenden reinen Permian-Produzenten ablösen.

Die Permian-Produzenten von konsolidieren sich in einem Wettlauf um künftige Bohrreserven und Fördermengen des wichtigsten US-Ölfelds. Analysten zufolge wird der Deal wahrscheinlich zusätzlichen Druck auf die verbleibenden Unternehmen ausüben, sich zusammenzuschließen, um mehr Effizienz und Größe zu erreichen.

Es sei jedoch unwahrscheinlich, dass zukünftige Deals die Größenordnung der Permian-Shale-Deals der letzten Monate erreichen würden, sagte Andrew Dittmar, Senior Vice President des Datenanalyse-Unternehmens Enverus. Konkurrenzangebote für Endeavor schloss er aus.

Der Einsatz von Bargeld und Aktien durch Diamondback werde es dem Gründer von Endeavor, Autry Stephens, und seiner Familie ermöglichen, eine wichtige Rolle in dem Ölkonzern zu behalten, so Dittmar. "Ihr (Bohr-)Inventar ist von sehr hoher Qualität, was die kombinierten Unternehmen zu einer sehr attraktiven Investition an der Wall Street machen wird. Ich gehe davon aus, dass der Markt das am Montag gut aufnehmen wird", sagte er.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Zentralredaktion