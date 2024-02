Der S&P 500 in den USA konnte bereits über seinen vorherigen Widerstand um 5.000 Punkte ansteigen und weiter hochziehen. Beim DAX als auch S&P 500 steht aber nun verstärkt die Saisonalität im Fokus. Hier ist ab Mitte Februar mit eher fallenden Kursen und einer Korrektur bis Mitte März zu rechnen. Ob es so kommt, bleibt abzuwarten, es ist aber der eher übliche Kursverlauf im Februar und März in US-Wahljahren mit einem amtierenden US-Präsidenten im Rennen.

Am heutigen Montag stehen kaum wichtige Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. Am Freitagabend wurden noch die jüngsten CoT-Daten veröffentlicht. Daraus ging hervor, dass die Commercials (US-Profis) ihre Long-Positionen auf den S&P 500 im Wochenvergleich weiter erhöht haben. Die Kleinanleger haben ihre Long-Positionen auf den S&P 500 hingegen leicht gesenkt.