Die Drohung Donald Trumps, einigen NATO-Mitgliedern im Verteidigungsfall nicht auszuhelfen, dürfte allem voran an Europa gerichtet sein, insbesondere an Deutschland. Der Konzernlenker von Rheinmetall erwartet nicht zuletzt wegen der aktuellen geopolitischen Situation in den kommenden Jahren weitere Investitionen, die bei weitem die aus 2023 in den Schatten stellen könnten. Heute wird der Spatenstich für eine neue Munitionsfabrik gelegt, wodurch der Konzern zum größten europäischen Produzenten bei Munition aufsteigen wird. Aktionäre feiern dies bereits mit einem Kurssprung auf 346,00 Euro und einer potenziell erfolgreichen Auflösung der zurückliegenden Konsolidierung. Kursgewinne bis an die obere Trendkanalbegrenzung bei 366,10 Euro wären demnach nun zu favorisieren, darüber könnte Rheinmetall rechnerisch sogar an 407,80 Euro zulegen. Auf der Unterseite ist die Aktie vergleichsweise gut abgesichert, erst unter dem Niveau des 200-Tage-Durchschnitts bei aktuell 293,90 Euro dürften sich größere Abschläge in Richtung 256,10 Euro ausbreiten. Für einen Wechsel ins bärische Lager würde es dagegen einen eindeutigen Aufwärtstrendbruch erfordern.

Rheinmetall AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:

