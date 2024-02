US-Aktienmärkte: So bullisch, dass es schon bärisch ist!

Die US-Aktienmärkte und die Stimmung der Investoren sind derzeit schon so bullisch, dass es schon wieder bärisch ist! Der S&P 500 als Leitinex der US-Aktienmärkte nun in 14 der letzten 15 Wochen mit Gewinnen (das gab es zuletzt im Jahr 1972), die KI-Euphorie ist offenkundig wichtiger als die geringere Aussicht auf Zinssenkungen der Fed. "Alle sind im selben Trade", so konstatiert Goldman Sachs - die Konzentration auf die großen Tech-Aktien wird dabei immer mehr zum Klumpen-Risiko für die Märkte. Die Latte liegt nun sehr hoch für die in der nächsten Woche anstehenden Zahlen von Nvidia. Heute ein ruhiger Auftakt in die Handelswoche - aber morgen steht mit den neuen Zahlen zur Inflatin in den USA wieder ein großes Markt-Event an..

1. S&P 500: Momentum, Emotionen, Mechanismen der Dotcom-Bubble

2. Deutsche Wirtschaft: Industrienation im freien Fall

