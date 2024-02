Brent -Rohöl fiel um bis zu 0,8 Prozent unter die Marke von 82 US-Dollar je Barrel, nachdem es in der vergangenen Woche um 6,3 Prozent geklettert war, während West Texas Intermediate in der Nähe von 76 US-Dollar gehandelt wurde.

Die Ölpreise haben nach der Rallye der vergangenen Tage zu Beginn der Woche wieder etwas nachgegeben. Die diplomatische Annäherung im Konflikt zwischen Israel und Hamas sorgte für Entspannung, nachdem Israel den "Abschluss" seiner Angriffsserie in Gaza bekannt gab, was die Sorgen über eine mögliche Unterbrechung der Ölversorgung aus dem Nahen Osten leicht entschärfte.

Die diplomatischen Bemühungen im Nahen Osten, insbesondere die Gespräche des iranischen Außenministers Hossein Amirabdollahian in Beirut, die eine Annäherung an eine diplomatische Lösung im Gaza-Konflikt andeuten, haben zu einer leichten Beruhigung der geopolitischen Risiken beigetragen. Dieser Konflikt hatte die Ölpreise in der Vergangenheit in die Höhe getrieben, da Befürchtungen bestanden, dass er sich auf die gesamte Region ausweiten und die Ölversorgung aus dem Nahen Osten stören könnte.

Trotz der Entspannung im Nahen Osten bleibt die Nachfrageperspektive, insbesondere in China, unsicher. Analysten von Goldman Sachs wiesen nach Gesprächen mit lokalen Verbrauchern auf zusätzliche Risiken in China hin, unter anderem durch einen Anstieg der Verkäufe von Elektrofahrzeugen.

Währenddessen erreichte die Produktion aus dem Permischen Becken in Westtexas und New Mexico, die dazu beitrug, dass die USA im letzten Jahr eine beispiellose Menge exportierten, ein weiteres Rekordniveau. Es wird erwartet, dass die Produktion in dieser Region bis Ende 2024 um fast fünf Prozent auf 6,4 Millionen Barrel pro Tag steigt, was dazu beitragen könnte, einige Sorgen über das Angebot zu lindern.

Die Ölpreise wurden weiterhin durch die Ankündigung der USA beeinflusst, dass Energieunternehmen die Anzahl der Öl- und Gasbohrinseln auf den höchsten Stand seit Mitte Dezember erhöht haben, was auf eine potenzielle Steigerung der Produktion hindeutet. Die US-Inlandsproduktion kletterte letzte Woche wieder auf die Rekordmarke von 13,3 Millionen Barrel pro Tag.

Die Handelsaktivitäten in Asien blieben dünn, da die meisten Regionen, einschließlich Chinas, aufgrund der Neujahrs-Feierlichkeiten geschlossen waren. Die Finanzmärkte auf dem chinesischen Festland werden den Handel erst am Montag, den 19. Februar, wieder aufnehmen, während der Handel in Hongkong am 14. Februar wieder aufgenommen wird.

