TUI verzeichnet einen deutlichen Anstieg der Buchungszahlen für die aktuelle Wintersaison 2023/2024, sowie für den bevorstehenden Sommer. Insgesamt ist ein Zuwachs von jeweils acht Prozent ausgewiesen worden. Die durchschnittlichen Preise lagen im Schnitt vier Prozent über dem Vorjahresniveau, die gefragtesten Reiseziele, in der Wintersaison sind Ägypten, die Kanarischen Inseln und Kapverden - Sommerurlauber zieht es dagegen nach Spanien, Griechenland und in die Türkei. Die positive Stimmung lässt sich auch sehr gut in Zahlen zusammenfassen, der Umsatz stieg um fünfzehn Prozent auf 4,3 Mrd. Euro, im abgelaufenen Quartal konnte sogar ein bereinigter Vorsteuergewinn (EBIT) von 6,0 Mio. Euro erwirtschaftet werden, nachdem im Vorjahr noch ein Verlust von 153 Mio. Euro angefallen war.

An die Bestmarke von 56,58 Euro aus Sommer 2018 wird die TUI-Aktie nicht so schnell aufschließen, allerdings breitet sich in einem multiplen Abwärtstrendverlauf seit dem Frühjahr 2023 Zuversicht aus, die sich in Form einer inversen SKS-Formation mit einer dazugehörigen Nackenlinie verlaufend zwischen 7,14 und 7,41 Euro erstreckt. Eine nachhaltige Auflösung dieser Formation könnte für einen echten Befreiungsschlag sorgen und die Aktie attraktiver für Anleger machen. Die Deutsche Bank bekräftigt ihre Meinung zu dem Titel und belässt das Papier auf “buy“.