Am Dienstag vorgestellte Daten zum britischen Arbeitsmarkt haben Volkswirte aufhorchen lassen. Ebenso unvorhergesehen legten die Löhne in 2023 stärker zu, als zuvor erwartet worden war. Mit 6,2 Prozent lag der Lohnanstieg im Schlussquartal höher als das vorhergesagte Plus von 6,0 Prozent. Marktteilnehmer gingen deshalb davon aus, dass die Verlangsamung des Lohnanstiegs nicht deutlich genug war, um die Bank of England zu rascheren Zinssenkung zu bewegen. Entsprechend schwach reagierten die Cross-Over-Paare zum britischen Pfund, am Beispiel von EUR/GBP steht nun eine mittelfristige Entscheidung exakt am 61,8 % Fibonacci-Retracement sowie den Vorjahrestiefs um 0,8500 GBP an.

5,4 Prozent Kursgewinn in 2023