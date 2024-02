Zwei Einflussfaktoren lasteten gestern auf dem Kurs von SAP. Zum einen fiel die US-Inflationsrate höher aus als erwartet. Die Marktteilnehmer leiten davon einen nach hinten verschobenem Zeitpunkt einer Zinssenkung ab. Dies verlängert die höheren Kapitalkosten und drückt auf die Barwerte. Geht man vereinfacht davon aus, dass der Aktienkurs den Barwert aller bekannten und den Cashflow beeinflussenden Informationen in der Zukunft darstellt, so senken hohe Zinsen den zu erwartenden Barwert. Zum anderen verursacht das Aus des designierten Aufsichtsratsvorsitzenden Punit Renjen neue Unruhe bei SAP. Kurz vor dem Abschied von Mitgründer Hasso Plattner muss der Konzern nun einen neuen Chefkontrolleur suchen, was Fragen zur langfristigen Strategie aufwirft.

Im übergeordneten Bild hat der Aktienkurs von SAP seit Anfang Oktober 2022 eine Aufwärtssequenz ausgebildet. Von Ende April 2023 bis Ende Oktober 2023 bildete der Kurs eine Seitwärtsrange innerhalb des steigenden Trends aus. Getrieben von guten Quartalszahlen am 23. Januar 2024 setzte der Aktienkurs zu einem finalen Sprung an und markierte im Zuge dessen ein neues All Time High. Am 8. Februar 2024 erreichte der Kurs den Höchstwert bei 169,40 Euro. In der Spitze entspricht dies einem Kursgewinn von 112 Prozent. Als Folge sind auch die erwarteten KGVs von 2024 bis 2026 angewachsen. 2024 weist die Aktie ein erwartetes KGV von aktuell 51,06 aus, erst 2026 steigt der geplante Gewinn auf 6,46 Euro pro Aktie und hat damit ein erwartetes KGV von aktuell 26,04 zur Folge. Das KGV ist in etwa mit dem erwarteten KGV 2025/26 von Microsoft in Höhe von 26,93 vergleichbar. Dies ist nicht billig, dennoch haben die Softwareriesen aufgrund der Weiterentwicklung von Künstlicher Intelligenz (KI) enormes Einsparungspotenzial beim Codieren zu erwarten.

SAP SE (Tageschart in Euro) Tendenz:

Seit dem partiellen Tief vom 23. September 2022 bei 79,58 Euro ist der Kurs von SAP wieder um rund 112 Prozent gestiegen.