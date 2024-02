Inflation zu hoch: Biden und Yellen gegen Fed-Chef Powell!

Die Inflation ist zu hoch, als dass die Fed die Zinsen senken könnte - genau das aber ist für US-Präsident Biden wichtig vor den US-Wahlen, und US-Finanzministerin Yellen wiederum braucht niedrigere Zinsen, damit die Zinslasten der USA nicht noch weiter explodieren! Der US-Staat bezahlt bereits über eine Billion Dollar an Zinsen jährlich - Tendenz steigend. Da wirken die gestern nach den Inflationsdaten stark gestiegenen Kapitalmarktzinsen wie Gift, weil sie die Schulden-Last weiter erhöhen. Kein Zufall also, dass Yellen gestern behauptete, man mache doch Fortschritte bei der Inflation. Aber die Fakten zeigen das Gegenteil - die Inflationsdynamik zieht wieder an. Und das wiederum hat viel mit dem Fehler von Fed-Chef Powell im Dezember zu tun, als er voreilig und unnötigerweise Zinssenkungen ins Spiel brachte und nun die Quittung dafür kassiert..

Hinweise aus Video:

