Krypto-Analyst Timo Emden von Emden Research erklärt: "Dass selbst nicht nur überschaubare Rücksetzer wieder gekauft werden, spricht für einen derzeit nicht zu bändigenden Risikoappetit. Die Kursdynamik zeigt, dass ein nicht unerheblicher Teil der Anleger nun schlicht Angst hat, etwas zu verpassen. Die Hausse nährt die Hausse. Die Anleger diesseits und jenseits des Atlantiks laufen sich weiterhin vor allem für das nächste 'Bitcoin-Halving' Mitte April 2024 warm."

Der Marktwert aller Kryptowährungen stieg unterdessen auf 1,92 Billionen US-Dollar. Zum Vergleich: Auf dem Höhepunkt des letzten Krypto-Booms im November 2021 waren es rund 2,8 Billionen US-Dollar gewesen.

BTC zu USD wird aktuell mit einem Plus von +6,05 % und einem Kurs von 51.651$ gehandelt.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion

