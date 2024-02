Es kommt nun darauf an, ob der DAX bei einem weiteren Kursanstieg den 10er-EMA bei aktuell 16.930 Punkten nachhaltig überbieten kann oder ob der DAX im Bereich des 10er-EMA ein Verlaufshoch erreicht und wieder nach unten abdreht. Dies wäre ein bärisches Signal, was auf eine weitere Korrektur hindeuten würde.

Saisonal betrachtet ist im DAX mit einer Korrektur ab Mitte Februar zu rechnen. Nachgebende Kurse wären dann bis etwa Mitte März zu erwarten. In der Regel zeigen sich US-Wahljahre aber stark, so dass eher mit nur temporären Korrekturen, mit in der Folge weiter steigenden Kursen zu rechnen ist.