Zuvor hieß es im Insight: "Der Rücksetzer erreichte den steigenden 10er-EMA im Bereich von 75,70 Dollar, dann ging es direkt wieder aufwärts. Es bietet sich nun eine weitere Position in die Stärke hinein an, sobald die Ichimoku-Wolke nach oben durchbrochen wird. In diesem Fall würde ein langfristiges Kaufsignal entstehen, mögliche Long-Positionen könnten dann mit einem nachziehenden Stopp abgesichert werden." Die Long-Position um 78 Dollar wurde eröffnet, der Stopp befindet sich aktuell bei 75 Dollar. Rückläufe sollten aktuell am 10er-EMA im Bereich von 76,30 Dollar auslaufen.

Trading-Strategie: