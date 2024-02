Nachdem der Gold-Future bei 2.146 US-Dollar Anfang Dezember 2023 einen frischen Rekord markiert hatte, kamen die Preise anschließend sehr stark zurück und fielen unter die Vorgängerhochs aus 2029 von 2.075 US-Dollar. Seitdem hat sich das Chartbild zunächst seitwärts bewegt, die jüngst vorgestellten Inflationsdaten aus den USA haben die Attraktivität nicht unbedingt gesteigert, sondern vielmehr Investoren wieder in risikoreiche Aktien getrieben. Aktuell steuert das Edelmetall die erste wichtige Unterstützung um 1.987 US-Dollar an, wo eine Stabilisierung einsetzen könnte. Übergeordnet unberührt von den aktuellen Verlusten bleibt noch der langfristige Aufwärtstrend.

Aus der aktuellen Kursentwicklung gehen derzeit keine nennenswerten Handelschancen hervor, vielmehr sollte der Bereich um 1.987 US-Dollar einer engmaschigen Beobachtung ausgesetzt werden. Fällt der Preis nämlich darunter zurück, dürften sich weitere Abschläge auf 1.949 US-Dollar einstellen, wo auch schon die nächste Trendwendemöglichkeit wartet. Zusätzlich gestützt wird dieser Bereich vom langfristigen Aufwärtstrend, wodurch die Wahrscheinlichkeit einer längeren Erholungsbewegung an dieser Stelle als sehr gut zu bewerten ist. Sollte dagegen ein unmittelbarer Trendwechsel erfolgen, wären kurzzeitige Zugewinne an 2.040 und darüber an den laufenden Abwärtstrend um 2.051 US-Dollar möglich. An dieser Stelle müsste eine erneute Auswertung des Kursverlaufs erfolgen.

Gold-Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: