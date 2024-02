S&P 500: Rally - 94%-Parallele zu Verlauf vor Börsen-Crash 1929!

Der US-Leitindex S&P 500 gestern mit einer Rally, nachdem es am Dienstag nach den US-Inflationsdaten noch einen Abverkauf gegeben hatte. Das ist auch eine technische Reaktion auf die kurzfristig starke Überverkauftheit der US-Aktienmärkte von Dienstag - und ebenso eine Reaktion auf die Aussagen von US-Finanzministerin Yellen, wonach man eine einzige Inflations-Zahl doch bitte nicht überbewerten solle. Yellen versucht damit ein Dilemma schön zu reden, denn die Inflation verhindert Zinssenkungen, die sie so dringend braucht, um die massive US-Verschuldung stemmen zu können. Nun aber kursiert an der Wall Street ein Chart, der eine 94%-Übereinstimnung zum Kursverlauf vor dem Crash 1929 zeigt. Die heutige Spekulations-Blase ist vor allem die KI-Euphorie - trotz weiter hoher Zinsen scheint schlicht zu viel Liquidität im Spiel zu sein, was wiederum die Fed nicht noch durch Zinssenkungen noch weiter befeuern kann..

