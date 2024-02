Silber - Unterstützung um 22 Dollar weiter verteidigt Am Vortag hieß es im Insight: "Solange die Unterstützung um 22 Dollar hält, ist mit eher weiter steigenden Kursen zu rechnen. Saisonal ist bei Silber bis Anfang März ein Kursanstieg zu erwarten. Ob es in diesem Jahr auch so kommt? Die Long-Position …