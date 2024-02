Die Aktie des Rüstungskonzerns und Automobilzulieferers Rheinmetall feuert aktuell aus allen Kanonen. Nach dem Ausbruch über die psychologisch wichtige Marke von 300 Euro kennt das Papier kein Halten mehr und kletterte in den vergangenen Wochen auf immer neue Allzeithochs. Langsam allerdings sollten Anleger in Deckung gehen, denn die Aktie ist zunehmend überkauft.

Angetrieben durch die Bemühungen zur Ertüchtigung der jahrelang kaputt gesparten Bundeswehr, der für 2024 avisierte Etat von 71 Milliarden Euro ist der größte seit der Wiederbewaffnung Deutschlands 1955, sowie die umfangreiche Unterstützung der Ukraine mit Rüstungsgütern befindet sich Rheinmetall im Aufschwung. Die Aktie befindet sich seit dem Jahreswechsel 2021/22 in einem starken Aufwärtstrend und hat sich seither mehr als vervierfachen können.

Die jüngsten Aussagen von US-Präsidentschaftsanwärter Donald Trump, die USA würden unter seiner Präsidentschaft NATO-Mitglieder, die ihre Zusage zum Zwei-Prozent-Ziel nicht erfüllen, nicht verteidigen, sorgte neben der Grundsteinlegung zu einem neuen Werk für die Herstellung von Artilleriegranaten für eine deutliche Verschärfung der Rallye:

//assets.wallstreet-online.de/_media/22033/2024/02/15/rheinmetall-tageschart-15022024.png

Aktie ist im überkauften Bereich angelangt

Nach ihrem Ausbruch über 300 Euro hat die Aktie weitere 25 Prozent zulegen können und das in nur wenigen Wochen. Dadurch allerdings ist das Papier zunehmend überkauft, wie der Blick in die technische Indikation zeigt.

Der auf Tagesbasis ermittelte Relative-Stärke-Index liegt inzwischen bei 82. Auch der Wochen-RSI ist mit einem Stand von 80 Zählern im überkauften Bereich angekommen. Es gilt für Anleger also zunehmend vorsichtig zu werden. Zu erhöhter Achtsamkeit gebietet auf dem aktuellen Kursniveau auch der Kursverlauf außerhalb des oberen Bollinger Bandes sowie der große Abstand zur 200-Tage-Linie. Beides macht eine kurzfristige Konsolidierung zunehmend wahrscheinlich.

Ein Grund, die Aktie fluchtartig zu verlassen, ist das allerdings noch nicht, denn der Trendstärkeindikator MACD zeigt wenig überraschend einen sehr dynamischen Aufwärtstrend an. Da der RSI in den vergangenen Wochen außerdem bereits noch höher notiert hatte, sind in der Aktie durchaus noch ein paar Prozente zu holen, ehe die Aktie wenigstens seitwärts konsolidieren dürfte, um etwas Luft zu holen.

Fazit: Zeitnah auf Gewinnmitnahmen einstellen

Der Blick in den Chart legt folgende zwei Handlungsempfehlungen nahe. Wer in der Aktie noch nicht investiert ist, sollte aufgrund des fortgeschrittenen Kursniveaus von einem zeitnahen Engagement absehen und auf eine Korrektur warten. Das kurzfristig noch vorhandene Aufwärtspotenzial rechtfertigt die zunehmenden Abwärtsrisiken nicht.

Wer hingegen bereits Aktionär von Rheinmetall ist, sollte beginnen, seine Position zu verkleinern und erste Gewinne zu realisieren. Von einem Komplettverkauf ist allerdings abzuraten, da der steile Aufwärtstrend noch keine Trendwende erkennen lässt, wenngleich eine solche aufgrund des überkauften Niveaus wahrscheinlicher wird.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Tipp aus der Redaktion Das Jahr 2023 war ohne Zweifel von Big-Tech geprägt. Die Glorreichen Sieben haben mit ihrer beeindruckenden Performance nicht nur den S&P 500, sondern auch den Das Jahr 2023 war ohne Zweifel von Big-Tech geprägt. Die Glorreichen Sieben haben mit ihrer beeindruckenden Performance nicht nur den S&P 500, sondern auch den Nasdaq 100 zu neuen Jahreshochs geführt. Doch wie wird das Jahr 2024 aussehen? Stefan Klotter gibt Ihnen einen exklusiven Einblick, in welche Branchen, Sektoren und Assets Sie im Jahr 2024 investieren sollten, um eine satte Rendite zu erzielen. Sichern Sie sich jetzt hier den kostenlosen Report

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,76 % und einem Kurs von 376,5EUR auf Tradegate (15. Februar 2024, 12:43 Uhr) gehandelt.