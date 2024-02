Diese Regelung hat bisher vielen Investoren am Kryptomarkt erhebliche Steuervorteile verschafft. Sie konnten Kursgewinne steuerfrei realisieren, wenn sie ihre Investments länger als ein Jahr hielten. Diese steuerliche Begünstigung hat Deutschland zu einem attraktiven Standort für Krypto-Investoren gemacht und die Akzeptanz und das Wachstum des Kryptomarktes in Deutschland gefördert.

Die Grünen wollen diese Regelung offenbar ändern. Die genauen Details und wie die neue Besteuerung aussehen könnte, sind noch nicht bekannt. Es ist jedoch davon auszugehen, dass eine Änderung der steuerlichen Regelungen erhebliche Auswirkungen auf Krypto-Investitionen in Deutschland hätte. Möglicherweise würden Gewinne aus Kryptowährungen unabhängig von der Haltedauer besteuert, was die Steuerlast für Anleger erhöhen und möglicherweise das Investitionsklima in diesem Sektor verändern könnte.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

BTC zu USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,56 % und einem Kurs von 51.921$ auf CryptoCompare Index (15. Februar 2024, 16:58 Uhr) gehandelt.