Saisonal ist ab der kommenden Woche mit Gegenwind im DAX zu rechnen. Das ist der übliche Verlauf in US-Wahljahren mit einem amtierenden US-Präsidenten im Rennen. Ob es im laufenden Jahr 2024 so kommt, bleibt abzuwarten. Bisher hat sich der DAX aber weitgehend an den üblichen Verlauf gehalten.

Bei einem Rücklauf wäre zunächst mit einem Retest der ehemaligen Widerstandsmarke von 17.000 Punkten zu rechnen, die nach dem Durchbruch nach oben vom Widerstand zur Unterstützung gedreht ist. Im Bereich von 17.000 Punkten befindet sich aktuell auch der 10er-EMA, der die Unterstützung weiter verstärkt.