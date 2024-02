Die Inflation ist zurück - was ist, wenn die Zinsen gar nicht sinken?

Die heute veröffentlichten US-Erzeugerpreise haben einmal mehr gezeigt, dass die Inflation wieder zurück ist - was ist, wenn die Fed daher die Zinsen überhaupt nicht senken kann? Vor ein paar Wochen waren es noch sieben Senkungen der Zinsen, die die Märkte einpreisten - jetzt sind es nur noch vier. Was passiert, wenn auch diese vier Senkungen nicht passieren - sondern vielleicht gar keine? Noch verdrängt die KI-Euphorie dieses Damoklesschwert - aber die massive Lockerung der Finanzkonditionen und die damit stimulierte Nachfrage in den USA in der zweiten Jahreshälfte 2023 wird sich bis mindestens Mitte des Jahres 2024 auf die Teuerung auswirken. Heute kleiner Verfall in den USA - aber die wirklich wichtige Markt-Bewegung dürfte es Mittwoch nachbörslich mit den Zahlen von Nvidia geben..

