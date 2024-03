Die EU-Wettbewerbshüter beschuldigen Apple, Konkurrenz-Musikdiensten zu untersagen, Nutzer darauf hinzuweisen, dass günstigere Alternativen außerhalb des App Stores existieren. Dies verstoße gegen die Wettbewerbsregeln der EU, so Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind.

Die Europäische Union steht kurz davor, eine Strafe in Höhe von fast 500 Millionen Euro gegen Apple zu verhängen, berichten die Financial Times und Bloomberg unter Berufung auf informierte Kreise. Dies wäre die erste Strafe dieser Art gegen das Unternehmen durch die EU. Grund für die Strafmaßnahme sind Vorwürfe, wonach das Unternehmen Musikstreaming-Konkurrenten, darunter Spotify , auf seinen Plattformen benachteiligt habe.

Die Untersuchung der EU gegen Apples App Store wurde durch eine Beschwerde von Spotify vor fast vier Jahren ausgelöst. Spotify warf Apple vor, das Unternehmen gezwungen zu haben, die Preise für seine monatlichen Abonnements zu erhöhen, um die Kosten zu decken, die durch Apples angeblichen Würgegriff auf den Betrieb des App Stores entstanden sind. Apple erklärte, dass mögliche wettbewerbsrechtliche Bedenken aufgrund der Beschwerde von Spotify bereits ausgeräumt wurden.

In einer separaten Untersuchung wird der Vergleichsvorschlag von Apple im Rahmen der EU-Untersuchung zur Tap-and-Pay-Technologie des Konzerns voraussichtlich angenommen werden. Die Kommission ist bereit, ein 10-Jahres-Angebot von Apple zu akzeptieren, um den Zugang zu seinem begehrten Nahfeldkommunikations-Chip in iPhones für konkurrierende digitale Geldbörsen zu öffnen, nachdem ein Markttest zu weitgehend positivem Feedback geführt hat, hieß es.

Der Schritt Apples, den Fall beizulegen, folgte, nachdem die EU-Wettbewerbshüter formell Bedenken geäußert hatten, dass das Unternehmen den Zugang zu dieser Technologie eingeschränkt und damit seinen Marktmacht missbraucht habe.

Margrethe Vestager, EU-Wettbewerbskommissarin, hat es sich zur Strategie gemacht, die Dominanz der Big-Tech-Unternehmen in der EU zu brechen. Sie hat die Alphabet-Tochter Google mit Strafen von mehr als acht Milliarden Euro belegt und Apple angewiesen, 13 Milliarden Euro an vermeintlich unfairen Steuervorteilen an Irland zurückzuzahlen.

DMA kommt

Nun bereiten sich ihre Regulierungsbehörden auf die Durchsetzung des Digital Markets Act (DMA) vor, der am 7. März in Kraft treten soll. Die neuen umfassenden Regeln sollen Wettbewerbsverstöße durch Technologieunternehmen verhindern, bevor diese Fuß fassen können.

Unter dem DMA wird es für die mächtigsten Firmen illegal sein, ihre eigenen Dienste gegenüber denen von Konkurrenten zu bevorzugen. Sie dürfen persönliche Daten nicht über ihre verschiedenen Dienste hinweg kombinieren, dürfen Daten, die sie von Drittanbietern sammeln, nicht nutzen, um gegen diese zu konkurrieren, und müssen es Nutzern ermöglichen, Apps von konkurrierenden Plattformen herunterzuladen.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion