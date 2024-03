Die Mitglieder des Cybertruck Owners Clubs begannen sofort mit der Ursachenforschung. Eine Theorie lautete, dass es sich um so genannten "Rail Dust" handeln könnte, also kleine Eisenpartikel, die sich während des Zugtransports auf den Fahrzeugen ablagern und nicht rechtzeitig entfernt werden. Eine andere Vermutung bezog sich auf die verwendete Edelstahllegierung, deren genaue Zusammensetzung Tesla nicht bekannt gibt. Ein anderer Besitzer konnte den Rost mit einem Spezialreiniger entfernen und hat seitdem keine neuen Probleme festgestellt.

Trotz der Versprechungen von Tesla bezüglich der Widerstandsfähigkeit der Karosserie könnten die Erfahrungen mit den Rostflecken Zweifel an der langfristigen Qualität des Materials aufkommen lassen. Auch wenn die Flecken in den genannten Fällen entfernt werden konnten, gibt es keine Garantie, dass Edelstahl dauerhaft makellos bleibt. Auch vermeintlich rostfreier Stahl kann unter bestimmten Bedingungen rosten.

Tatsächlich gibt es sehr viele verschiedene Qualitäten und Sorten von Edelstahl. Die Rost- und Säurebeständigkeit variiert je nach Edelstahlsorte von ungenügend bis ausserordentlich gut. Tesla hat bisher keine genauen Angaben zur gewählten Edelstahlsorte gemacht.

Und: Interessanterweise bietet Tesla in seinem Online-Shop verschiedene Schutzfolien für den Cybertruck an - ein Hinweis darauf, dass ein zusätzlicher Schutz empfohlen wird, obwohl der Edelstahl an sich als sehr robust beworben wird.

Die Tesla-Aktie hat derweil seit Jahresanfang fast zwanzig Prozent an Wert verloren:





Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

