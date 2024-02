Aktienmärkte: Diese Handelswoche für Markt-Psychologie entscheidend!

Diese Handelswoche wird für die Aktienmärkte vor allem psychologisch entscheidend: denn es geht darum, ob die KI-Euphorie mit den Zahlen von Nvidia am Mittwoch aufrecht erhalten werden kann - oder nicht. Bislang hat diese KI-Euphorie die Aktienmärkte gewissermaßen immunisiert vor der Tatsache, dass die Zinsen gar nicht oder zumindest weniger sinken werden als die Märkte eigentlich längst eingepreist haben. Sollte aber Nvidia die ohnehin extrem hohen Erwartungen nicht übertreffen, dürfte diese Immunisierung wegfallen und dann eine Korrektur auslösen, die für die zweite Februar-Hälfte durchaus saisonal typisch ist. Heute US-Feiertag - aber so oder so werden sich die Märkte wahrscheinlich vor den Nvidia-Zahlen am Mittwoch nicht allzu stark "aus dem Fenster lehnen"..

Hinweise aus Video: