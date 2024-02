Trotz dieser Herausforderungen und einem allgemeinen wirtschaftlichen Abschwung in China konnte sich BYD Anfang des Monats etwas erholen, unterstützt durch staatliche Eingriffe. Dennoch verzeichneten die Aktien des Unternehmens einen weiteren Rückgang. Seit Jahresbeginn verlor das Papier rund zehn Prozent an Wert.

Darüber hinaus plant BYD laut Bloomberg-Informationen, seine Produktion von Luxusmodellen im laufenden Jahr zu steigern. Ziel sei es, das Image als Produzent eleganter, zugleich preiswerter Fahrzeuge weiter zu schärfen. Diese strategische Richtungsänderung erfolgt vor dem Hintergrund eines Preiskrieges in der Automobilbranche, der den chinesischen Aktienmarkt belastet.

Die finanziellen Aussichten für BYD bleiben angesichts des intensiven Preiskampfes gedämpft: Das Unternehmen prognostiziert für 2023 einen vorläufigen Nettogewinn zwischen 29 und 31 Milliarden Yuan, was unter den Erwartungen von Analysten liegt. Trotz eines Rekordquartals in Sachen Auslieferungen, in dem BYD sogar Tesla übertraf, blieb ein entsprechender Anstieg des Nettogewinns aus. Experten von Bloomberg schätzen den Gewinn für das vierte Quartal auf 7,2 bis 9,2 Milliarden Yuan (1,2 Milliarden Euro), verglichen mit 10,9 Milliarden Yuan im vorangegangenen Quartal.

Insgesamt ist das Gros der Analysten beim Tesla-Rivalen sehr optimistisch. 27 von 29 Analysten bewerten die Aktie mit "Buy" oder "Aufstocken". Das Kurspotenzial liegt laut MarktScreener 65 Prozent über dem aktuellen Niveau. Der für das laufende Jahr prognostizierte Gewinn je Aktie steht bei 14,82 Honkong-Dollar, was umgerechnet 1,76 Euro sind.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Übrigens: Diese Aktie gibt es auch bei S+ Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Handelsplätze, Trading ab 0 Euro – und das alles in einer brandneuen App. Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Handelsplätze, Trading ab 0 Euro – und das alles in einer brandneuen App. Jetzt zu S+ wechseln!