DAX - Dünner Handel am US-Feiertag Am heutigen Montag blieben die US-Börsen aufgrund des Feiertags Presidents’ Day geschlossen. Der nächste reguläre US-Börsentag ist der morgige Dienstag, der 20. Februar 2024. Zu beachten ist, dass der DAX in der Vorwoche den Widerstandsbereich um …