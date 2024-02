Die Tatsache, dass im Jahr 2023 in Deutschland der Einbau von Gas-Heizungen den Einbau von Wärmepumpen deutlich übertroffen hat, ist eine Art Abstimmung mit den Füßen gegen Wirtschaftsminster Habeck und die vor allem durch ihn vorangetriebene Energiewende der Bundesregierung. Dabei ist die Mehrheit der Deutschen durchaus für eine Energiewende - aber nicht so, wie sie Habeck voantreibt: als latent autoritäres staatliches Projekt (Heizungsgesetz), das durch Schulden finanziert wird und so nicht nur die Kosten für die ohnehin inflationsgeplagte Bevölkerung weiter nach oben treibt, sondern auch noch von kommenden Generationen finanziert werden muß. Nun kracht es zunehmend im Gebälk der Ampelkoalition, nachdem die Umfragewerte für die Koalitionsparteien keine Besserung zeigen. Heute US-Feiertag, die Märkte in Europa wieder zuverlässig hirntot..

Hinweis aus Video:

1. Gasheizungen-Boom: Verbraucher-Realität gegen Wunschtraum

Das Video "Deutschland: Abstimmung mit Füßen gegen Habeck und Energiewende! " sehen Sie hier..