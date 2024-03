Wißlers Woche Bremst Nvidia die Rallye erstmal aus? Am Dienstag starten die US-Märkte in die Woche. Besonders die Quartalszahlen von Nvidia dürften die Märkte in den kommenden Tagen in Atem halten. Der Wochenausblick von Aktie-der-Woche-Chefredakteur Lars Wißler.