China senkt Zinsen, will seine Immobilien-Blase zurück!

China senkt seine Zinsen für 5-jährige Immobilien-Kredite - in der Hoffnung, die bereits geplatzte Immobilien-Blase irgendwie doch am Leben zu halten. Aber das dürfte kaum gelingen: eine geplatzte Immobilien-Blase wieder aufzublähen ist kaum manchbar - das ginge nur, wenn die Immobilienpreise wieder deutlich steigen würden (was sich nicht abzeichnet). Die Amerikaner hingegen haben ihre Blase vor allem im Aktienmarkt, sichtbar am Buffett-Indikator (Verhältnis Aktienmarkt zu BIP des Landes), der derzeit bei 185% liegt (in den vorherigen Blasen lag der Wert deutlich unter 100%). Und das, obwohl die längst eingepreiste Aussicht auf sinkende Zinsen immer mehr schwindet - bislang aber wird das nicht eingepreist, weil die KI-Euphorie vor den morgigen Zahlen von Nvidia alles übertüncht..

