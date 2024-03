Verfallstags-Nachlese und Übertreibung

von Torsten Ewert

Sehr verehrte Leserinnen und Leser,

der DAX hat sich in der Vorwoche genau an eines der wahrscheinlichsten Szenarien gehalten – inklusive der erwarteten Fehlsignale. Aber wie kann es nun weitergehen, insbesondere angesichts der immer stärkeren Übertreibung an den US-Börsen?

Trotz Fehlsignal: Dieses Verfallstag-Szenario ist perfekt aufgegangen!

Die runde 17.000-Punkte war aus Sicht der Stillhalter zwar das perfekte Kursziel für die Stillhalter zum Verfallstag, wie ich in der Vorwoche schrieb (siehe Warum die 17.000er Marke für den DAX so wichtig ist), aber ich wies auch auf die Alternativen und die Gefahren hin: „Sobald der DAX sich vor dem Verfallstag dynamisch von der 17.000er Marke löst, werden Absicherungsmaßnahmen der Stillhalter einsetzen, welche die Kursdynamik verstärken können.“ Zudem „bleibt die Gefahr von […] Fehlsignalen sehr hoch“.